شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق صحاري سيتي بسبب الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن إغلاق بوابة صحاري سيتي بسبب هطول الأمطار الكثيفة على منطقة الرياض اليوم. وقالت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه سوف يتم استقبال الزائرين يوم غد الموافق الاثنين 16 ديسمبر 2019 متمنين من الله عز وجل أن يجعل هذه الأمطار هي أمطار الخير والبركة على المملكة.

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