شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد رائعة لـ الدوادمي بعد هطول الأمطار والبرد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت مقاطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الدوادمي، المصحوبة بتساقط البرد. وأوضحت المقاطع، مشاهد رائعة للمحافظة أثناء هطول الأمطار والبرد خاصة منطقة جمران شمال الدوادمي، وذلك اليوم الأحد. وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار هطول الأمطار على وسط وشرق المملكة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال المساء، على شمال المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات جبال اللوز وعلقان، خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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