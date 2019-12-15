صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز والشيخ عيسى آل خليفة

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الرياض - علي القحطاني - كشفت صورة تاريخية، عن الملك فهد بن عبدالعزيز والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين الأسبق، في حفل افتتاح جسر الملك فهد ١٤٠٧هـ /١٩٨٦م.
ويعد جسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة ومملكة البحرين، حيث يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو مترا وبعرض 23.2 مترا؛ فيما يبدأ من جنوب مدينة الخبر حتى العاصمة البحرينية المنامة.
وافتتح الجسر رسمياً في 25 نوفمبر 1986؛ حيث أطلق عليه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة اسم جسر الملك فهد وذلك أثناء الافتتاح نسبة إلى فهد بن عبد العزيز آل سعود، بينما أسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.
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