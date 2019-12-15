شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شقيقان يسجلان حدثا جامعيا فريدا في الولايات المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن مواطنان شقيقان من الدمام، من تسجيل حدثًا جامعيًا فريدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ حصلا على نفس الدرجة العلمية وتخرجا معًا في نفس اليوم من جامعة بيتسبرغ.

ودرس الشقيقان سارة وسعود الفيحاني برنامج الصحة البيئية وإدارة السلامة، والذي يُعد واحدًا من 12 برنامجًا فقط في الولايات المتحدة، ومعترفًا به من قبل معهد إدارة السلامة والصحة.

وعلقت الطالبة سارة على هذا الحدث الفريد، قائلة «سمعنا قصصًا رائعة عن جامعة بيتسبرغ، من صديقنا الذي اعتاد أن يكون هنا، المجتمع هنا لطيف للغاية، والناس يبتسمون دائمًا حتى لو كنت لا أعرفهم، نحن نحب أيضًا تنوع الطلاب هنا».

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وأضافت «البرنامج مذهل، والطريقة التي يقدم بها الأساتذة المعلومات وربطها بأمثلة واقعية تجعل كل شيء رائعًا وممتعًا، لقد عمل جميع الأساتذة الذين يُدرِسون هذا البرنامج بجد؛ لإعطاء الطالب تجربة وثيقة لوظيفة حقيقية، وأُقدر للغاية حقيقة أن الأساتذة يهتمون بنجاح طلابهم».

وحضر حفل التخرج الذي أٌقيم يوم الجمعة الماضي، الوالدين الذين رأوا أبناءهما يتسلمان جائزة الطلاب الدوليين المتفوقين، وسمعا خطابهما حول تجربتهما.