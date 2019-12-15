شكرا لمتابعة خبر عن دعم صندوق التنمية العقارية غير مسترد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، اليوم الأحد، أن الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية غير مسترد.

وأوضح ” العصيمي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” يهمنا معرفتكم أن الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية غير مسترد، أي أنه في حال تم الإنتهاء من التمويل لا يجب على المستفيد إعادة المبلغ ” .