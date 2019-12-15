شكرا لمتابعة خبر عن صورة ساحرة.. شبان يشعلون النار فوق سحب هدا الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجموعة من الشباب الاستمتاع بجمال المنظر الخلاب بعد دخول الليل فوق مرتفعات الهدا بمحافظة الطائف، ليتكون منظر جمالي ساحر.

ونشر المصور محمد الهذلي صورة خلابة لخمسة شباب يشعلون النار في مرافعات الهدا ليلًا، وخلفهم السحب بينما يشع القمر نورًا يُضيء المكان.

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وأوضح المصور، أنه وجد الشباب مستمتعين بخلوتهم حتى استأذنهم في تصوير هذا المشهد الخلاب، طالبًا منهم عدم التحرك لمدة 15 ثانية.