شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعرف على أبرز المعلومات عن جسر «وادي لبن» بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُعتبر جسر ” وادي لبن ” بالرياض أحد أكبر الجسور المعلقة في العالم، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن جسر ” وادي لبن ” .

يُعد جسر ” وادي لبن ” هو الأول من نوعه في المملكة، سواء من حيث التصميم، أو البناء وأسلوب التنفيذ، حيث يأتي تصميمه متناسبًا مع طبيعة المنطقة المحيطة به.

وعن تصميمه، صمم الجسر سيشادري سرينيفسان، حيث استغرق بنائه 6 أعوام وافتتح عام 2000 بتكلفة 190 مليون ريال سعودي، كما أنه أصبح أحد معالم الرياض ومناطقها البارزة.

وفيما يتعلق بمواصفات الجسر، فيبلغ طول الجسر 763 مترًا وعرضه 35 مترًا، ويتكون من عمودين أحدهما شمالي ارتفاعه 72.5 متر والآخر جنوبي 80.5 متر، كما يبلغ ارتفاع برج الجسر 90 مترًا.

من الجدير بالذكر أن طريقة التحميل في الجسر جديدة كليًا، حيث تتم بواسطة كوابل التعليق من وسط الجسر وليس من الجوانب كما في معظم الجسور من هذا النوع.

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