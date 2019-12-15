شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن موعد صدور نتائج فحص عينات التبغ الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه سيتم الكشف عن نتائج فحص عينات “الدخان الجديد”، من خلال بيان رسمي فور الانتهاء منها الثلاثاء المقبل.

وعن إعادة تداول الدخان الجديد في الأسواق، أكد المتحدث باسم الهيئة إدريس الإدريس على عدم صدور أية تصريحات من بخصوص إعادة الدخان القديم للأسواق، مبينا أن أي حديث حول هذا الأمر غير صحيح.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، أكدتا أنَّهما استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة وتوضيح أسباب تغير النكهة.