شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يعلن بدء تلقي طلبات الإعتراض على مبالغ دعم شهر ديسمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأحد بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 ، “شهر ديسمبر الجاري ” . وأوضح أنه يمكن تقديم الإعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : هنا

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