شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آخر ظهور لأشهر مؤذن برابغ يتلو القرآن الكريم قبل لحظات من وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو آخر ظهور لمؤذن مسجد حي النعيم بمحافظة رابغ ، الشيخ نهار بن حاجي البلادي قبل لحظات من صعود روحه إلى بارئها .
وأظهر الفيديو المؤذن الذي شغفت بصوته قلوب أهالي حي النعيم إذ ظل يرفع نداء الحق طوال 40 عام ارتبط فيها صوته بوجدانهم .
وحتى اللحظات الأخيره قبل وفاته الأربعاء الماضي ، أبان الفيديو الشيخ “البلادي ” وهو يتلو القرآن الكريم بصوته العذب على فراش المرض .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو المؤثر ، مجددين الرواية العجيبة عن إتقانه للقرآن الكريم قراءة ً وتلاوةً رغم كونه أمي لا يقرأ ولا يكتب ، ولا يعرف قراءة كتاب آخر سوى كتاب الله –عز وجل – .
وأرجعوا ذلك إلى دعاء الكفيف الذي أوصله “البلادي ” للمسجد ، فدعا له بنور البصيرة ، حتى أخذ البلادي ينهل من القرآن الكريم ، وظل قارئاً له حتى آخر لحظة قبل وفاته عن عمر يناهز الـ 95عام .
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