شكرا لمتابعة خبر عن مدني جازان يدعو لأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة وسيول ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان،أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.