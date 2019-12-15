شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «طالب» يتعرض لـ ضرب مبرح من معلم بمدرسة أهلية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم ولي أمر بـ شكوى ضدّ أحد المعلمين في إحدى المدارس الأهلية بجدة، بسبب تعرض ابنه للضرب المبرح على يد معلم.

وعن ذلك؛ قال والد الطالب أن زوجته وجدت آثار ضرب على جسد ابنهما؛ فتقدم بشكوى إلى مركز شرطة الكندرة التي فتحت ملف تحقيق في الحادثة.

وفيما يتعلق بالايذاء الجسدي الذي تعرض له ابنه، قال: ” كان الاعتداء وحشيًا من قِبل معلم مادة القرآن الكريم بالمدرسة ذاتها، وتمت إحالة ابني إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة للكشف عليه ” .

وأفاد التقرير الطبي أن ” طالب ” يُعاني من وجود علامات على الجسم وخطوط حمراء في منطقة الظهر الجهة اليمنى، أعلى منطقة الذراع والجهة اليسرى من الظهر أعلى الركبة اليمين.

ومن جانبه، أوضح متحدث تعليم جدة حمود الصقيران؛ أنه تمت إحالة الشكوى لإدارة المتابعة للتحقيق فيها؛ لاتخاذ الإجراء الإداري حيالها نظاماً وفق نتائج التحقيق.

وتابع ” الصقيران ” : ” الإدارة تؤكّد أن استخدام العقاب اللفظي أو البدني أو النفسي مع الطلاب والطالبات في المدارس، مرفوض تماماً ومخالف للتعليمات ” .

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