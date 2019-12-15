شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط إماراتي: مستشارو محمد بن زايد قدموا له هذا الاقتراح بعد الفشل في فتح خط تواصل مع قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب شهير بتسريباته السياسية من داخل قصور الحكم ومفاصل الدولة في الإمارات، عما قال إنه مقترح إماراتي من مستشاري ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قُدم له بعد فشل كل المحاولات الأخيرة في فتح قناة اتصال مع قطر تزامنا مع المصالحة الثنائية الجارية بين الدوحة والرياض.

وقال حساب “بدون ظل” ـ يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص إنه بعد يأس مستشاري الشيخ محمد بن زايد من اجل فتح خط تواصل مع حكومة قطر تم عرض فكرة التواصل مع أحد المغرديين القطريين.

ولفت الحساب الشهير إلى أن هذا الاقتراح قُدم في اجتماع يوم، الخميس، الماضي وتم عرض 4 أسماء مبدئيا، وكان في الاجتماع من اعترض على الفكرة.

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ضابط إماراتي: مستشارو محمد بن زايد قدموا له هذا الاقتراح بعد الفشل في فتح خط تواصل مع قطر

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ويتزامن هذا مع التصريحات الرسمية المتداولة بين الطرفين السعودي والقطري بشأن مصالحة وشيكة، أشار إليها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مؤكدا حدوث تقدم بمفاوضاتها.