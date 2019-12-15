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عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو لإسرائيلي يزور الكويت، جدلاً في الدولة الخليجية التي فتحت تحقيقًا حول الأمر.

وبثت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو يظهر شخصًا بينما يصور أبراج الكويت من نافذة أحد المباني.

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إسرائيلي يمارس شعائر اليهودية في الكويت .. والسلطات تفجر مفاجأة مدوية بشأن هوية جواز سفره! (فيديو)

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وعلقت قائلة: "قام أحد الإسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحباً معه عددًا من أدواته الدينية اللازمة للصلاة".

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر ديبلوماسية، أن الجهات الأمنية "ستباشر التحقيق في الموضوع، وأنه في حال صحة الفيديو فإن صاحبه يكون قد دخل البلاد بجواز سفر غربي وليس إسرائيليًا".

وأشارت إلى أن "موقف الكويت ثابت في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، مشددة على أن الكويت "|تدعم السلطة والشعب الفلسطينيين لتحقيق مطالبهم المشروعة، وأعلنتها مرارًا بأنها ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل".