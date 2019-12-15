شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مئات الشباب اليمني.. الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة تطلق برنامجا لتأهيل المبادرات الشبابية في مختلف المحافظات (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة اليوم السبت (14 ديسمبر 2019) برنامج مبادرات مستدامة لتأهيل المبادرات الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي البرنامج لمناصرة أهداف التنمية المستدامة والعمل على اطلاق مشاريع ومبادرات تساهم في تحقيق هذه الأهداف.

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ويشمل البرنامج العديد من ورشات العمل وكذلك التأهيل العملي للمبادرات لكتابة مقترحات لمشاريع ومبادرات تتمحور حول أهدف التنمية المستدامة وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل اليمن.

وبحسب القائمين على الشبكة، فإنه تم تدريب الشباب على آلية المناصرة لأهداف التنمية المستدامة ، وتم تنفيذ ورش العمل التدريبية للمبادرات في كل من محافظة حضرموت وعدن وصنعاء واب وتعز ومأرب والحديدة.

وشارك في البرنامج مئات الشباب من مختلف المبادرات الشبابية.

وسيتم اختيار المبادرة الفائزة ومنحها جائزة قدرها مليون ريال يمني من أجل البدء بمقترح المشروع الفائز والذي تم بناءه للعمل على تحقيق ومناصرة أهداف التنمية المستدامة في اليمن.

وأقيمت الورش التدريبية بتمويل ورعاية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وتهدف الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة في عام 2020 من خلال برنامج مبادرات مستدامة الى الوصول الى اكبر عدد من المبادرات الشبابية من أجل تعزيز دورهم في مناصرة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة عن طريق مكونات البرنامج المتنوعة والتي تشمل اطلاق منصة معرفية وكذلك ادلة ودورات تدريبية وقاعدة بيانات للمبادرات الشبابية الفاعلة في مجال التنمية المستدامة ونقل التجارب والخبرات الإقليمية والدولية من اجل الاستفادة منها في اليمن.