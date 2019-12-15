بالصور: مسن يوزع الشاي مجاناً على زوار مسجد قباء بالمدينة المنورة

تداول ناشطون صوراً لمسن من أهل المدينة المنورة درج على توزيع المشروبات الساخنة مجاناً بالقرب من مسجد قباء.

وأظهرت الصور المسن جالساً وبجانبه عدد من “الترامس”، ويعمل على صبّ الشاي والقهوة في أكواب ورقية وتوزيعها على العابرين وزوار مسجد قباء.

وأوضح متداولو القصة أن المسن يقوم بهذا العمل منذ سنوات، في موقع ثابت على طريق السنة الرابط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، داعين له بالأجر والمثوبة من المولى عز وجل.