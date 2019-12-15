توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ أن تستمر الحالة الماطرة التي تأثرت بها المنطقة الشرقية والرياض لمدة 3 أيام. وقال عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع استمرار الحالة الممطرة على الرياض بما فيها العاصمة والمنطقة الشرقية هذا اليوم الأحد ولمدة 3 أيام تمتد إلى مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية ودول الخليج وجنوب المدينة والقصيم مع تقارب الحرارة بين الصغرى والكبرى.. وأضاف: “تعقبها موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع”.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يبشّر عدة مناطق في المملكة بـ 3 أيام ماطرة.. ويكشف ما سيحدث نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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