العدل تكشف عن 8 خطوات للاستفادة من خدمة العقد اللإلكتروني للزواج

بهدف إحداث تحول كبير في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة وتوفير الوقت والجهد وتسهيل التعاملات للمستفيدين، أطلقت وزارة العدل مشروع ” العقد الإلكتروني للزواج ” .

وفي بيانها كشفت وزارة العدل ،أن العقد الالكتروني يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، والاستغناء عن استخدام الورق، وإلغاء حاجة الذهاب إلى المحكمة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى العقد في أي وقت ومن أي مكان.

حيث سيتم تقديم الطلب إلكترونيا ثم يصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب ثم التوقيع من قبل الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها، وذلك بإثبات البصمة، ويوقع الشاهدان على الجهاز اللوحي.

وقالت وزارة العدل ، إن المشروع تم إطلاقه في منطقة الرياض كمرحلة أولى، بجانب إلى العمل الورقي القائم حاليا.

وبينت العدل 8 خطوات أساسية للاستفادة من الخدمة ، حيث تبدأ العملية عندما يقوم أحد الأطراف المعنيين، سواء الزوج أو الزوجة، بالدخول على بوابة الوزارة ومن ثم الانتقال إلى صفحة عقد الزواج الإلكتروني https://ezawaj.sa/ وتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون القريب وتحديد الموعد المناسب لهم، لتصل رسالة للطرف الآخر، ليقوم بإدخال الشروط إن وجدت، ثم تصل رسالة للمأذون فيها اسم مقدم الطلب وجواله وتاريخ الموعد.

ويصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب ثم التوقيع من قِبل الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها وذلك بإثبات البصمة، ويقوم الشاهدان بالتوقيع على الجهاز اللوحي.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان.