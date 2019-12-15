سهم أرامكو يواصل أرباحه لليوم الثالث.. 37 ريالاً سعر الافتتاح الافتراضي

واصل سهم “أرامكو” تحقيق أرباحه لليوم الثالث على التوالي؛ حيث أظهرت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي، أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ “أرامكو السعودية” وصل عند 37 ريالاً، بزيادة 1% مقارنة بسعر إغلاق جلسة الخميس الماضي عند 36.80 ريال، وبلغت الكمية الافتراضية نحو 500 ألف سهم.

ويشير سعر الافتتاح الافتراضي، إلى سعر الافتتاح المتوقع للأوراق المالية خلال فترة ما قبل افتتاح السوق، بمعنى آخر فهو يمثل سعر الصفقات الافتتاحية في حال ما تمّ افتتاح السوق في تلك اللحظة المحدّدة، أما الكمية التي قد تنفد مقابل هذا السعر فتُعرف بكمية الافتتاح الافتراضية.

والخميس الماضي، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس عند مستوى 8005.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.

وتصدّرت أسهم “أرامكو السعودية”, الأكثر ارتفاعاً, والأكثر نشاطاً بالكمية, والأكثر نشاطاً في القيمة.