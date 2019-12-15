منسوبو مدرسة بالطائف يشكون من شخص أتلف مركباتهم وهددهم بسكين

طالب قائد مدرسة ابتدائية بالطائف إدارة التعليم بضرورة توفير آلية لحماية منسوبي المدرسة من أذى شخص ألحق أضراراً بمركباتهم وهددهم بالسكين. وأشارت مصادر إلى أن منسوبي المدرسة اشتكوا من تعرّض إطارات مركباتهم للأذى المتعمد من قِبل شخص بسكين، في بداية الدوام الصباحي وأثناء الانصراف، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأكد عدد من المعلمين أن الشخص المعتدي سبق أن طارد أحدهم بالسكين، وتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بمركباتهم، مواصلاً تهديداته.

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