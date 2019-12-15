حطموا زجاج المركبات بالحجارة وسرقوا الأشياء الثمينة منها.. الكشف عن مصير عصابة آخر الليل في أحياء مكة

أطاحت شرطة العاصمة المقدسة ، بعصابة من شخصين قاما بتحطيم زجاج المركبات أمام المنازل باستخدام الحجارة وسرقة الأشياء الثمينة منها ، وإرتكاب عدة سرقات بنفس الأسلوب في ساعة متأخرة من الليل بحي الخضراء والمعيصم .

وفي التفاصيل كان رواد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تحذيرية خلال الساعات القليلة الماضية، مفادها أن عصابة تُحطّم زجاج المركبات، وتسرق الأشياء الثمينة داخلها؛ وذلك في أحياء مكة المكرمة .

وكذلك عدد من سكان حي الخضراء والمعيصم بمكة المكرمة، قد تقدموا ببلاغات للجهات الأمنية نتيجة تحطيم مجهولين لزجاج سياراتهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تحطيم أشخاص لزجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل؛ مستخدمين الحجارة لتنفيذ فعلتهم.

ولا يزال مركز شرطة المعابدة يُجري التحقيقات مع المتهمين بتلك السرقات، وتم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وسماع أقوالهما؛ تمهيدًا لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.