إزالة حظائر مخالفة بمحافظة بحرة لتحسين المشهد الحضري

أزالت بلدية محافظة بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية حظائر مواشٍ مخالفة للأنظمة على مساحة خمسة آلاف متر مربع؛ للحدِّ من مظاهر التلوُّث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف أنَّ ذلك جاء حرصًا من البلدية على صون الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي.

وأكَّد أنَّ الفرق الرقابية تعمل على إزالة جميع الحظائر المخالفة بالنطاق العمراني والتجمعات السكنية ومكافحة الظواهر السلبية وبيع المواشي بطريقة غير نظامية.

كما أكّد «الشريف» على ضرورة تعاون المواطن والمقيم في المحافظة على البيئة من التشويه البصري والإسهام في تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على النظافة العامة، لافتًا إلى أنَّه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

يُشار إلى أنَّ أمانة العاصمة المقدسة شرعت بتنظيم حظائر المواشي بتنفيذ سوق مخصَّص لها خارج النطاق العمراني، جنوبي مكة المكرمة، للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الحضري وتنفيذ منطقة حديثة لأسواق المواشي وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية .