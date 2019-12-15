الأحوال المدنية المتنقلة تقدَّم خدماتها في 92 موقعًا بالمملكة خلال أسبوع

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية، تقديم خدماتها للرجال والنساء في 92 موقعًا، خلال هذا الأسبوع حول مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة «هويتي انتمائي» والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة 29 موقعًا بمنطقة عسير، و 26 موقعًا بمنطقة الجوف و16 موقعًا بمنطقة الحدود الشمالية، وستة مواقع في كل من منطقتي مكة المكرمة وحائل، وأربعة مواقع بمنطقة المدينة المنورة، وموقعان بمنطقة الرياض، وموقع واحد في كل من مناطق جازان وتبوك والمنطقة الشرقية.

وتقدّم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».