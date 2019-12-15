الفايدي ترعى المعرض الختامي لمنظومة الاختراع بتعليم ينبع‎

رعت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، اليوم الأحد، المعرض الختامي للبرنامج الإثرائي (المشروع العلمي منظومة الاختراع)، والذي نظمهُ قسم الموهوبات واستضافته الثانوية الأولى بينبع الصناعية.

ويهدف المعرض، إلى عرض مشاريع الطالبات الموهوبات الابتكارية واختراعاتهن، وذلك بحضور عدد من المشرفات والمعلمات والطالبات المشاركات .

وأجرت الفايدي جولة مع الحاضرات في أرجاء المعرض الذي ضم 32 مشروعًا من المشاريع الفردية للطالبات الموهوبات، بعد جهود (8) أسابيع، تخللها (15) لقاءً تربويًّا، و(20) ورشة فردية وجماعية.

وفي ختام الجولة كرمت «الفايدي» الطالبات المشاركات والمعلمات المدربات، مثنية على جهود فريق العمل في قسم الموهوبات واللجان المنظمة والمدرسة المستضيفة .

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من جانبها أوضحت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة سليمان الحويطي، أن البرنامج يُعد ركيزة أساسية لإثراء الطالبة الموهوبة بآلية إعداد البحوث العلمية الابتكارية كمشاريع علمية مُنافسة في إبداع 2020.

وأردفت أن البرنامج يدمج بين المعلومات ومهارات وأساليب التعلم، ويستهدف الطالبات الموهوبات المرشحات وفق مخرجات المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين من طالبات مدارس التعليم العام للصفين (الثالث متوسط والأول ثانوي).

كما أبدت الطالبتان عضوتا الفريق المتأهل رنيم الشهري ولمى عبدالرحيم من الثانوية الثانية بينبع الصناعية، سعادتهما بهذه المشاركة ومدى استفادتهما من البرنامج، ومساهمته في تقوية الجانب الشخصي والمهاري لديهما وتهيئتهما للمرحلة الجامعية .