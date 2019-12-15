القيادة تهنئ سانا مارين بانتخابها رئيسة لوزراء فنلندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء .
وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء ، معربًا عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.
وأصبحت سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا بعد فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، وذلك بعد فوز حزبها في الانتخابات التشريعية في أبريل الماضي، على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات التقشف.
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