«مركز الوقاية من الأمراض» يوقّع اتفاقية مع وكالة الصحة العامة السويدية

وقّع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اتفاقية تعاون مع وكالة الصحة العامة السويدية؛ تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون في مجال الصحة العامة، وذلك ضمن إطار التعاون الذي تم إعداده عام 1441هـ.

ووقّع الاتفاقية -نيابة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها- المدير العامّ التنفيذي الدكتور عبدالله القويزاني والمدير العامّ التنفيذي لوكالة الصحة العامة السويدية الدكتور يوهان كارلسون.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير مبادرات الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك، حيث حددت مجالات العمل، وتضمّنت القوى العاملة والتطوير التنظيمي والاستراتيجية المؤسسية وتخطيط الأعمال والمختبرات المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة واقتصاديات الصحة و تحليلاتها والوقاية من الأمراض غير المعدية وتعزيز أساليب الحياة الصحية ومراقبة الأمراض المعدية وغير المعدية وتحسين الصحة.

وأوضح الدكتور القويزاني، أن الاتفاقية تسري لمدة خمس سنوات وتراجع وتجدد باتفاق من الطرفين حسب المتغيرات بما يخدم المصلحة العامة، حيث تعزز دور المركز بتوفير ممارسات صحية جديدة وتطور الأداء الصحي العامّ، والاستفادة من منظمات عريقة كوكالة الصحة العامة السويدية، حرصًا على نقل أفضل الممارسات إلى قطاع الصحة العامة محليًّا وتبادل الخبرات".