«مدني جازان» تحذر سكان المنطقة من الأمطار الرعدية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، سكان المنطقة لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وسيول ونشاط بالرياح السطحية؛ اعتدادًا بتنبيه أوردته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى تعرض منطقة جازان (أبو عريش، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب)، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول، وتصحبها رياح سطحية نشطة تؤدِّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء.