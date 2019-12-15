هيئة الاتصالات تلزم مقدمي الخدمة بالعقود الرقمية عند التعامل مع العملاء

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين في المملكة بالالتزام بالعقود الرقمية في إجراءات تأسيس وتعديل وإلغاء الخدمات للمستخدمين، خلال مدة أقصاها (90) يومًا.

وبحسب القرار الذي صدر اليوم من محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، فإنه على مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة الالتزام بتنفيذ العقود الرقمية خلال مدة أقصاها (90) يومًا، والاستغناء عن استخدام الورق في جميع الفروع ومنافذ البيع.

تأتي هذه الخطوة، لضمان حفظ حقوق الأطراف كافة؛ من خلال الاعتماد على الوسائل الرقمية في توثيق عملية الحصول على الخدمة من المستخدم، بما في ذلك تزويد المستخدم بنسخة رقمية من طلب الخدمة.

وبحسب الهيئة، تهدف هذه الخطوة إلى تطوير آليات تقديم خدمات الاتصالات، وتيسير التعاملات بين المستخدمين ومقدمي الخدمات و«أتمتة» إجراءات الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المستخدم.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهت في وقت سابق جميع مقدمي الخدمة بتوفير منافذ بيع أجهزة رقمية لتقديم أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة، مواكبة للتحول الرقمي دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب مقدمي الخدمات.