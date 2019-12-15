جامعة أمريكية تؤكد تميزها مستشهدة بشقيقين سعوديين يدرسان فيها

لم تجد جامعة، بطرسبرج الأمريكية، أفضل من الشقيقين السعوديين سارة وسعود الفيحان للتدليل على جودة بيئتها التعليمية وتميزها.

وعبر موقعها على الإنترنت، سلَّطت الجامعة الضوء على الشقيقين السعوديين اللذين يتخرَّجان الجمعة القادمة، بحصولهما على شهادة في إدارة البيئة والسلامة.

ومن المقرَّر أن يشهد حفل التخرُّج حضور أفراد من عائلتهما جاءوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق الشهر الماضي.

وأبرز موقع الجامعة صورًا تجمع الشقيقين السعوديين ومقطع فيديو لسارة، تحدثت فيه عن خبرتها بالجامعة وحبّها لمدينة بطرسبرج.

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وذكرت الجامعة أنَّ سارة وسعود، قَدِما من جامعة الأمير سلطان بالدمام، مشيرة إلى أنَّهما اختارا الجامعة بترشيح من صديق سبق له الدراسة فيها.

أشادت سارة بالفترة التي قضتها في الجامعة وتنوعها الطلابي، مشيرة إلى أنَّ شهادتها ستكون ذات قيمة عند عودتها للوطن للحصول على وظيفة.

قالت الجامعة: إنَّ عائلة سارة وسعود قدمت من الدمام في 26 نوفمبر لحضور حفل التخرُّج واستلام الشقيقين جائرة الطلاب الدوليين المتفوقين.

وفي هذا الصدد علقت سارة، بأنَّ عائلتها فخورة جدًا بما حققته هي وشقيقها، وفي المقابل هما سعيدان وفخوران جدًّا بحضور عائلتهما للحفل.