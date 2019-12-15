الزعاق: الشمس تحدِّد قبلة الصلاة اليوم بمنطقة الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، إنَّه يمكن تحديد اتجاه قبلة الصلاة في منطقة الرياض، بالنظر إلى اتجاه غروب الشمس الذي سيكون تمامًا باتجاه القبلة.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: إن هذه فرصة سانحة لتحديد القبلة عليها، وذلك بالنظر إلى الشمس وهي تغرب وسيكون مكان غروبها هو اتجاه القبلة، وهي الطريقة التي كان يستخدمها الفلكيون سابقًا في تحديد الاتجاه.

وكان الزعاق، توقّع أمس السبت تشكُّل سحب مبشرة على معظم مناطق المملكة، اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت، في تقريرها بشأن حالة طقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية في مناطق مكة وتبوك والباحة وعسير.

كما توقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية حتى ساعات المساء، فضلًا عن تعرُّض منطقة جازان إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حدّ السيول.