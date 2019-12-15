هيئة الإحصاء تُشارك في اجتماع برنامج المقارنات الدولية في واشنطن

شاركت الهيئة العامة للإحصاء، برئاسة الدكتور فهد التخيفي، في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لاستخراج ممثلات القوة الشرائيةPurchasing Power Parity (PPP) الذي عقد في مقر البنك الدولي في واشنطن.
وتضمن جدول أعمال مجلس إدارة البرنامج مناقشة تقرير البنك الدولي حول برنامج المقارنات الدولية دورة 2017، والذي سيقدم في اجتماعات الدورة الـ«51» للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة والمقرر عقدها في مارس 2020.
كما ناقش تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشاري الفني للبرنامج، والذي عقد في الفترة من 28 أكتوبر الماضي بمقر البنك الدولي في واشنطن.
كما جرى مناقشة سياسة الوصول إلى البيانات وسياسة الأرشفة للبرنامج بما يحافظ على الخصوصية والسرية، واختتم الاجتماع بمناقشة سياسة تنقيح نتائج البرنامج، وتوقيت التنقيحات والخطوات الواجب اتخاذها لإبلاغ المستخدمين بهذه التنقيحات.
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