حساب المواطن يتلقَّى طلبات الاعتراض بشأن دفعة ديسمبر

بدأ برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ 25، خلال شهر ديسمبر (الأخيرة خلال عام 2019). وأكَّد برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّه يمكن طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ «25»، (لشهر ديسمبر2019). وأوضح حساب المواطن خطوات الاعتراض بالدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي اضغط هنا Advertisements وكان برنامج «حساب المواطن» أعلن تفاصيل الدفعة الـ25 (ديسمبر 2019م) التي تَمَّ صرفها يوم 10 ديسمبر الجاري. وقال المتحدث الرسمي للبرنامج «سلطان القحطاني»، إنَّه تَمَّ إيداع 2.6 مليار ريال مخصَّص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأشار «القحطاني» إلى أنَّ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته، أصبح 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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