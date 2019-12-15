السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل سكرتير اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين



مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، سكرتير اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين مهامي صيادمين والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية الفلبين، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية الفلبين بموسم حج 1441هـ.

بعد ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، وسكرتير اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي يتم على ضوئها تنظيم قدوم الحجاج من الفلبين وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وعبر معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على توجيهاتهما الدائمة بتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الوزارة قامت باستخدام أحدث التقنيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتطويرها لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج 1441هـ.

من جهته قدم سكرتير اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين باسمه ونيابة عن مسلمي الفلبين خالص الشكر والامتنان لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يقدمونه للمسلمين من رعاية واهتمام، مشيداً بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة خلال مواسم الحج السابقة وموسم حج العام الماضي للمسلمين وخصوصا مسلمي الفلبين، متمنياً للقائمين على الحج كل النجاح والتوفيق.

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17:03ت م

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