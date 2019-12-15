السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا



مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا علي جمال بنجورا والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية غينيا، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية غينيا بموسم حج 1441هـ.

عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ووزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من غينيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية استعداد المملكة لاستقبال الحجاج من جمهورية غينيا في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة بتوجيهات واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه نقل وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا تحيات حكومة وشعب غينيا على ما يلمسونه من رعاية واهتمام للحجاج القادمين لأداء فريضة الحج، مشيدًا بالخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، والتطورات التي شهدتها منظومة الحج ومنها التأشيرات الإلكترونية التي أسهمت في تيسير قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.

// انتهى //

17:02ت م

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مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا علي جمال بنجورا والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية غينيا، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية غينيا بموسم حج 1441هـ.عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ووزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من غينيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية استعداد المملكة لاستقبال الحجاج من جمهورية غينيا في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة بتوجيهات واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - و الخطط والإستراتيجيات التي وضعتها الدولة لتيسير قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية العاملة في خدمه ضيوف الرحمن.من جانبه نقل وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا تحيات حكومة وشعب غينيا على ما يلمسونه من رعاية واهتمام للحجاج القادمين لأداء فريضة الحج، مشيدًا بالخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، والتطورات التي شهدتها منظومة الحج ومنها التأشيرات الإلكترونية التي أسهمت في تيسير قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.// انتهى //17:02ت م0168

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