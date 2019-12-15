السعودية اليوم / رئيس هيئة التقويم يفتتح ورشة تطوير الأسئلة والاختبارات الابتكارية



الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

افتتح معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم, ورشة تطوير الأسئلة والاختبارات الابتكارية، بالتعاون مع خبراء من منظمة الاختبارات التعليمية (ETS) التي تعد من أكبر المؤسسات الدولية المتخصصة في إعداد وإنتاج الاختبارات والمقاييس مثل (SAT, TOFEL, GRE)، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتستعرض الورشة أفضل الممارسات في بناء الاختبارات والمقاييس والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مكتوبة، وقياس مهارة التفكير الناقد، والاستخدام الأمثل للبنود الإبداعية المحسنة تقنيًا بما فيها البنود الأدائية، كما تناقش الورشة المفاهيم الأساسية للبنود المبنية على التسلية (Gamification)، وكذلك التقييم غير المعرفي (Non – Cognitive) وتشجيع وتحفيز المختبرين وآلية تصميم الاختبار، وأخيرًا التطورات الحديثة في القياس من خلال تحديد وجهات النظر وتحيز التأكيد، وحل المشكلات التعاوني، وتحليل التعامل مع لوحة المفاتيح.

مما يذكر, أن الورشة تستمر خمسة أيام ويحضرها عدد من المختصين في صناعة الاختبارات والمقاييس من داخل الهيئة، ومشاركة عدد من المؤسسات والجهات المهتمة من خارجها.

// انتهى //

15:56ت م

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