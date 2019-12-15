السعودية اليوم / الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي يحلق في أجواء الجنوب اللبناني



بيروت 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

جدد العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن طائراتٍ حربيةً إسرائيليةً حلَّقتْ على علو متوسط في أجواء مدينة صيدا وشرقها جنوب لبنان ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

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15:53ت م

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