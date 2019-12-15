السعودية اليوم / تعليم مكة يستعرض نتائج الاختبار التجريبي لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة



مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

عقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم، اجتماعا لمتابعة سير مكاتب التعليم لتجويد مخرجات التعليم وتحسين النواتج بنين – بنات بحضور مساعد الشؤون التعليمية "بنين" الدكتور فهد الزهراني ومساعدة الشؤون التعليمية آمنة الغامدي، وذلك بمقر الإدارة بالعاصمة المقدسة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الاختبار التجريبي لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ومناقشة مؤشرات الأداء مع مديري ومديرات مكاتب التعليم والإدارات المعنية ورؤساء ورئيسات الأقسام .

وقال المدير العام : إن هذه الخطط إذا وَقَعَ تنفيذها ولاقت متابعة بهذه الروح المتحفزة للنجاح وبهذا الاستشعار العظيم للمسؤولية فإنها ستؤتي أكلها وتحقق نتائج عالية ، مشيراً إلى أن الجميع همه واحد وكلهم يعملون لهدف سامٍ ألا وهو الارتقاء بنواتج التعلم ؛ لذا فلنعزز التعاون والعمل بروح الفريق فيما بيننا ونستفيد من خبرات بعضنا البعض مؤكدًا نحن أمام مسؤولية وطنية عظيمة تحتم علينا أن نسخر جهودنا لأبنائنا الطلاب ومثمناً الجهود المبذولة وعبراً عن فخره بكل ما تم تقديمه بهذا الفكر النير والعمل الاحترافي والذي يحتاج منا المتابعة والدعم ، وتسخير كل الطاقات لإظهاره لافتاً إلى أهمية دعم قائدي وقائدات المدارس ، لأنهم هم من يصنعون الفرق ، داعياً إلى ضرورة تمكينهم وتحفيزهم والنهوض بهم متمنياً أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح.

وبين الدكتور الزائدي أنه تم عرض نتائج تحليل الاختبار المرحلي على مستوى مكاتب التعليم ( بنين ، بنات )والذي قدمه مختص التقويم بإدارة الإشراف التربوي بنين فهد القحطاني ومختصة التقويم بإدارة الإشراف التربوي بنات إلهام نواوي .

من جانبه أشار منسق إدارة الإشراف التربوي لشؤون مكاتب التعليم علي عسيري على الخطة المشتركة بين إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم / بنين ، بنات / في تجويد نواتج التعلم وخطة تهيئة وإعداد الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات المركزية، والوطنية ، والدولية ، وكذلك خطة تهيئة وإعداد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لأداء اختبار القدرات والتحصيلي.

بدوره استعرض أمين إدارة التعليم بندر المعبدي إضاءات حول نتائج مؤشرات أداء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وعرض مدير إدارة الاختبارات والقبول أحمد اللقماني لائحة تقويم الطالبة المعدلة في المرحلة الابتدائية وآلية التنفيذ.

واختتم الاجتماع بحوار مفتوح مع مدير عام التعليم ، وذلك بإدارة كل من مدير إدارة الإشراف التربوي فايز النفاعي ومدير إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري.

// انتهى //

15:50ت م

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