اقتصادي / مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع



المنامة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,583.65 بارتفاع وقدره 16.24 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخِدْمات, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 767.41 بارتفاع وقدره 2.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و804 آلاف و54 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و373 ألفا و586 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.

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15:47ت م

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