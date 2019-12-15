السعودية اليوم / وزارة العدل تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقرارات



الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة العدل، إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة (إقراراتي) في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية (ناجز) https://najiz.moj.gov.sa/.

وأوضحت الوزارة أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه, مبينا أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، استلام مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي.

وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة إقراراتي في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة ناجز.

وتأتي الخدمة، ضمن التحول الرقمي الذي أطلقه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قطاع التوثيق، وأتاح مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".

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15:44ت م

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