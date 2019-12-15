السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للطبيب البيطري 2019م الأربعاء المقبل



الدمام 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الأربعاء المقبل حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للطبيب البيطري للعام 1441هـ - 2019م من المملكة العربية

وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بدور الطبيب البيطري محلياً بتكريم الرواد من الأطباء البيطريين والمبدعين من الأجيال التالية ، وإبراز الدور المحوري الذي يلعبه الطبيب البيطري في مجال الصحة العامة، وإشهار إسهام الطبيب البيطري في حماية الصحة العامة للثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ، وتطوير موارد البلاد وخدمة الاقتصاد الوطني ، وتشجيع عمليات البحث العلمي والميداني والمخبري ، بالإضافة إلى إظهار الوجه المشرق والمتميز لمهنة الطب البيطري وموقعها بين المهن الصحية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل فروع الجائزة لهذا العام لأفضل طبيب سعودي في الطب والعلاج ، والباحث المتميز في الطب البيطري ، وأفضل طبيب بيطري لدول مجلس التعاون الخليجي ، وأفضل طبيبة بيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي.

// انتهى //

15:44ت م

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الدمام 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الأربعاء المقبل حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للطبيب البيطري للعام 1441هـ - 2019م من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وتنظمه الجمعية الطبية البيطرية السعودية بجامعة الملك فيصل، وذلك بمسرح أمانة المنطقة الشرقية بالدمام.وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بدور الطبيب البيطري محلياً بتكريم الرواد من الأطباء البيطريين والمبدعين من الأجيال التالية ، وإبراز الدور المحوري الذي يلعبه الطبيب البيطري في مجال الصحة العامة، وإشهار إسهام الطبيب البيطري في حماية الصحة العامة للثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ، وتطوير موارد البلاد وخدمة الاقتصاد الوطني ، وتشجيع عمليات البحث العلمي والميداني والمخبري ، بالإضافة إلى إظهار الوجه المشرق والمتميز لمهنة الطب البيطري وموقعها بين المهن الصحية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.وتشمل فروع الجائزة لهذا العام لأفضل طبيب سعودي في الطب والعلاج ، والباحث المتميز في الطب البيطري ، وأفضل طبيب بيطري لدول مجلس التعاون الخليجي ، وأفضل طبيبة بيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //15:44ت م0133

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