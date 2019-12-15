السعودية اليوم / ديوان المحاسبة ينظم اللقاء التدريبي "دور الأجهزة العليا للرقابة في التدقيق على الكوارث"



مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

افتتح مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الطياري, اللقاء التدريبي "دور الأجهزة العليا للرقابة في التدقيق على الكوارث"، الذي ينظمه الديوان ضمن برنامج عمل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأرابوساي" للعام 2019م، خلال الفترة من 18 – 22 ربيع الأخر الجاري بفندق انتركونتننتال جدة، بحضور ممثل الأمانة العامة للمنظمة خميس

الحسني.

ويهدف اللقاء التدريبي الذي يشارك فيه 30 من منسوبي الأجهزة الرقابية الأعضاء بالمنظمة العربية إلى اكتساب المتدربين المعرفة الكافية بأنواع الكوارث ودور الأجهزة العليا بعملية التدقيق في ظل الكوارث، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية للارتقاء بالأجهزة العليا للرقابة للقيام بدورها المنشود.

// انتهى //

15:43ت م

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