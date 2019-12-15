ترسية مشروع العدادات الذكية هنا موعد التنفيذ

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان أرسلت به الشركة إلى هيئة السوق المالية فإن بدء العمل في المشروع سيتم في 19 ديسمبر 2019 بتكلفة إجمالية 9,555,099,334 ريالًا سعوديًا على أن يتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التمويل الخارجي.

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ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 مارس 2023 على أن يبدأ الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة اعتبارًا من عام 2021.

وقد تم ترسية المشروع على تحالف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للإنشاءات لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي وفرع شركة تشاينا إليكتريك باور إكويبمنت آند تكنولوجي المحدودة لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

يذكر أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.

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