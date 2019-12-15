محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، شابين أقدما على تحطيم زجاج خمس مركبات في حي الخضراء بالعاصمة المقدسة. ووفقاً للمعلومات تبين أن المتهمين اللذين تم ضبطهما أحدهما سعودي والآخر صومالي الجنسية. وكانت مقاطع فيديو متداوله قد أظهرت الشخصين وهما يقومان بتحطيم زجاج إحدى المركبات . الجهات الأمنية مكة المكرمة القبض على شابين حطما زجاج خمس مركبات في مكة المكرمة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-12-15 قبضت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، شابين أقدما على تحطيم زجاج خمس مركبات في حي الخضراء بالعاصمة المقدسة. ووفقاً للمعلومات تبين أن المتهمين اللذين تم ضبطهما أحدهما سعودي والآخر صومالي الجنسية. Advertisements وكانت مقاطع فيديو متداوله قد أظهرت الشخصين وهما يقومان بتحطيم زجاج إحدى المركبات . 15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 04:05 PM قبضت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، شابين أقدما على تحطيم زجاج خمس مركبات في حي الخضراء بالعاصمة المقدسة. ووفقاً للمعلومات تبين أن المتهمين اللذين تم ضبطهما أحدهما سعودي والآخر صومالي الجنسية. وكانت مقاطع فيديو متداوله قد أظهرت الشخصين وهما يقومان بتحطيم زجاج إحدى المركبات . ، القبض على شابين حطما زجاج خمس مركبات في مكة المكرمة ،

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