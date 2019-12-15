، للمواطنين والمقيمين.. "العدل" تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقرارات ،

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أعلنت وزارة العدل، إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة "إقراراتي" في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" https://najiz.moj.gov.sa/.
وأوضحت الوزارة أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه, مبينة أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، استلام مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي.
وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة "إقراراتي" في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة "ناجز".
وتأتي الخدمة، ضمن التحول الرقمي الذي أطلقه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قطاع التوثيق، وأتاح مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".
وزارة العدل
للمواطنين والمقيمين.. "العدل" تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقراراتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-15
أعلنت وزارة العدل، إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة "إقراراتي" في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" https://najiz.moj.gov.sa/.
وأوضحت الوزارة أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه, مبينة أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، استلام مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي.
وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة "إقراراتي" في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة "ناجز".
وتأتي الخدمة، ضمن التحول الرقمي الذي أطلقه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قطاع التوثيق، وأتاح مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
04:02 PM
تشمل إقرارات التنازل والكفالة وتغيير الاسم والجنسية واستلام مبلغ مالي
أعلنت وزارة العدل، إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة "إقراراتي" في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" https://najiz.moj.gov.sa/.
وأوضحت الوزارة أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه, مبينة أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، استلام مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي.
وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة "إقراراتي" في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة "ناجز".
وتأتي الخدمة، ضمن التحول الرقمي الذي أطلقه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قطاع التوثيق، وأتاح مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".
، للمواطنين والمقيمين.. "العدل" تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقرارات ،
المصدر : الخليج 365
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