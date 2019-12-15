شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البرامج بـ«الإعلام» لـ«اليوم»: التحديات تفرض تحديث خطة التحرك الإعلامي العربي والان نبدء بالتفاصيل

• دفع وسائل الإعلام العربية لتعزيز حضور ومتابعة القضية الفلسطينية

• تصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج

شدد مدير الدراسات والبرامج الإعلامية بوزارة الإعلام تركي بن مرزوق العمري، على أهمية تقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي خاصة في ظل ما تمر به المنطقة العربية من تحديات داخلية وخارجية تتطلب العمل بكل جد واجتهاد.

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وأكد في تصريح لـ "اليوم" على هامش أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الاعلامي العربي في الخارج وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، علي أهمية دفع وسائل الاعلام العربية الرسمية والخاصة لتعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الاعلاميين العربي والعالمي.

وشدد علي اهمية تصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج وتناول قضية الارهاب ومكافحته بما يتوافق مع اهداف ومحاور خطة التحرك الاعلامي.

وناشد الدول الاعضاء، استكمال متطلبات الفريق وتشكيل عضويته وهو الأمر الذي سيسهم في الاسراع في تنفيذ الانشطة والبرامج الخاصة بالخطة.