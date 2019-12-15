شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تضع معايير مهنية وأخلاقية للصحفيين لمخاطبة الخارج والان نبدء بالتفاصيل

• توظيف المحتوى المقدم ليتماشى مع الجهات المستهدفة لتحقيق أقصى انتشار

• إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج

ناقش الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج مشروع "الدليل المهني المرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للأخر" الذي اعدته المملكة ، ويتضمن عدد من المعايير المهنية والاخلاقية التي ينبغي على الصحفيين التحلي بها اثناء مخاطبتهم للعالم الخارجي، بما في ذلك توعيتهم بأهمية توظيف المحتوى المقدم ليتماشى مع الجهات المستهدفة، الامر الذي من شأنه تحقيق اقصى انتشار لمحاور الخطة الثلاثة في الخارج.

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وبحث الاجتماع الذي بدأت اعماله اليوم الاحد، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة ، اقتراحا تقدمت به الجمهورية التونسية بإنشاء مرصد إعلامي عربي يُعنى برصد ومتابعة الاوضاع والمستجدات بالدول الأعضاء والعمل على توظيف محاور وأهداف الخطة لخدمتها

ويُكلف فريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بالعمل على استكمال التوصيات الصادرة عن اجتماعه الاول، بما في ذلك اجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة وإدخال بعض التعديلات والافكار الجديدة عليها، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق اقصى استفادة من الخطة، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة.

يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء الإعلاميين في الدول الأعضاء، والتي تمت تسميتهم من قبل دولهم، فضلاً عن ممثلي الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية، كما يضم الفريق عدداً من المستشارين الإعلاميين في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الاستراتيجيين في التخطيط الذين لديهم القدرة على تقييم انشطة الخطة وتقديم اقتراحات هادفة لتطويرها وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات والتطورات الراهنة، فضلاً عن خبير في الشؤون الفلسطينية وخبير مالي وإداري.

وقال السفير الامين العام المساعد المشرف على قطاع الاعلام والاتصال د. قيس العزاوي في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مستشار بالمجلس الوطني للإعلام لدولة الامارات ابراهيم العابد ، اهمية دور هذا الفريق من الخبراء من اجل اجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وتحديثها خاصة في ضوء التناول الإعلامي الغربي غير المنصف للقضايا العربية والإسلامية بشكل معادي لكل ماهو عربي ومسلم ،مشيرا الى وجود صورة ذهنية سلبية في الأوساط الاعلامية والثقافية الغربيةعن القضايا العربية والإسلامية .