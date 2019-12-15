شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان «مارين» بمناسبة انتخابها رئيسة لوزراء فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيدة سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيدة سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا .

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق .