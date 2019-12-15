شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 77 ألف نشابة ملابس لخطر التسبب في حريق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 77,364 نشّافة ملابس "ARISTON / INDESIT" ، وذلك لاحتمالية تلامس الوبر الزائد المتبقي من الملابس بسخّان النشّافة قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وأضافت الوزارة بأن المنتج إذا حمل ملصق "النقطة الخضراء" على منطقة الباب أو على اللوحة الخلفية، فلا داعي للقيام بأي إجراء، وللتحقق من شمولية الموديل والرقم التسلسلي من خلال الرابط: https://t.co/vpDxpjHR2w?amp=1