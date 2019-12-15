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شكرا لقرائتكم موعد إعلان نتائج اختبارات الدخان الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد إعلان نتائج اختبارات الدخان الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
من المقرر أن يتم خلال اليومين المقبلين الإفصاح عن نتائج اختبارات منتجات التبغ بعد التغليف الجديد بحسب ما أعلنته قناة الإخبارية السعودية.
وكانت أقاويل غير مؤكدة ترددت حول تسبب الدخان الجديد في مشاكل صحية إضافية غير تلك المعهودة للتبغ.
وكانت جمعية نقاء لمكافحة الدخين قد اعتذرت في وقت سابق عن تغريدة زعمت فيها أن السجائر الجديدة التي يتم إدخالها إلى المملكة تحتوي على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة.
وقالت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “نعتذر للجميع عن المعلومة الخاطئة التي تم نشرها عبر حسابنا، وتم حذفها لعدم صحة الترجمة المنشورة حول تقرير شبكة DW ، والذي أشار إلى نتائج تحليل السجائر الجديدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وليس السعودية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر نفت مدينة الملك سعود الطبية ما تردد حول استقبالها حالات مرضية بسبب الدخان الجديد محذرة في نفس الوقت من خطر التدخين على صحة القلب.
وقالت المدينة في بيان مقتضب لها عبر تويتر: تابعت مدينة الملك سعود الطبية ما نشر عبر مواقع التواصل حول دخول حالات بسبب الدخان الجديد؛ وعليه توضح أن الحالات التي تم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب ولم يثبت أنها بسبب الدخان الجديد.
وأضحت أن التدخين مسبب رئيسي للإصابات بالجلطات وأمراض القلب.
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