متحدث العقاري: دعم الصندوق لا يسترد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث الصندوق العقاري، حمود العصيمي، أن الدعم المقدم من الصندوق للمستفيدين غير مسترد.

وقال العصيمي : يهمنا معرفتكم أن الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية غير مسترد، أي أنه في حال تم الانتهاء من التمويل لا يجب على المستفيد إعادة المبلغ.