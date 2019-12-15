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متحدث العقاري: دعم الصندوق لا يسترد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد متحدث الصندوق العقاري، حمود العصيمي، أن الدعم المقدم من الصندوق للمستفيدين غير مسترد.
وقال العصيمي : يهمنا معرفتكم أن الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية غير مسترد، أي أنه في حال تم الانتهاء من التمويل لا يجب على المستفيد إعادة المبلغ.
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